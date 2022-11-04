ما حقيقة زواج العامل صاحب واقعة كشري التحرير من مذيعة؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بصورة صادمة ظهر بها عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، وهو مُمسك بيد مذيعة مصرية بإحدى القنوات الفضائية المصرية.
وظهر الثنائي وكأنهما داخل استوديو تصوير أحد البرامج، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة بين البعض متسائلين عن حقيقة الأمر وما يتردد عن خطبتهما.
وعلقت المذيعة غدير أبو خزيم، بعدما قامت بمشاركة الصور المتداولة عبر صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك، قائلة: "الفيس كله اتقلب اهدوا شوية، من تواضع لله رفعه".
وأضافت: "بسببكم محمد اعتذر عن حضور مؤتمر المناخ معايا"، قبل أن تتابع: "كلنا من نسل آدم".
ومن جانبه كشف الإعلامي سامي عبد الراضي على حسابه في فيسبوك أنه لا حقيقة لواقعة الخطوبة، وأن السيدة المذكورة تظهر في التلفزيزون واسمها غدير أبو خزيم ومتزوجة ولديها طفل.
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