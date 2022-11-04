اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المذيعة غدير أبو خزيم وصاحب واقعة الكشري

ما حقيقة زواج العامل صاحب واقعة كشري التحرير من مذيعة؟

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بصورة صادمة ظهر بها عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، وهو مُمسك بيد مذيعة مصرية بإحدى القنوات الفضائية المصرية.

وظهر الثنائي وكأنهما داخل استوديو تصوير أحد البرامج، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة بين البعض متسائلين عن حقيقة الأمر وما يتردد عن خطبتهما.

مش عامل نظافة.. ناقدة تفجر مفاجأة حول بطل "واقعة الكشري" سوشيال ميديا مش عامل نظافة.. ناقدة تفجر مفاجأة حول بطل "واقعة الكشري"
فيديو يفجر مفاجأة في "واقعة الكشري".. ماذا فعل عامل النظافة؟ مصر فيديو يفجر مفاجأة في "واقعة الكشري".. ماذا فعل عامل النظافة؟

وعلقت المذيعة غدير أبو خزيم، بعدما قامت بمشاركة الصور المتداولة عبر صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك، قائلة: "الفيس كله اتقلب اهدوا شوية، من تواضع لله رفعه".

وأضافت: "بسببكم محمد اعتذر عن حضور مؤتمر المناخ معايا"، قبل أن تتابع: "كلنا من نسل آدم".

ومن جانبه كشف الإعلامي سامي عبد الراضي على حسابه في فيسبوك أنه لا حقيقة لواقعة الخطوبة، وأن السيدة المذكورة تظهر في التلفزيزون واسمها غدير أبو خزيم ومتزوجة ولديها طفل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إنترنت أسرع وأرخص ويصل للمناطق النائية.. لكن هناك تحذيرات إنترنت أسرع وأرخص ويصل للمناطق النائية.. لكن هناك تحذيرات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط