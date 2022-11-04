مصرع وإصابة 30 شخصا في حادث سير مروع جنوب مصر

لقي 7 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 23 آخرون في حادث تصادم مروع على طريق سوهاج البحر الأحمر جنوب مصر.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب على طريق سوهاج البحر الأحمر بسبب السرعة الجنونية، فيما تم الدفع بنحو 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.







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وكلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة الانتقال إلى المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وشبه ارتجاج فيما مازالت بعض الحالات حرجة.

وقال مصدر مسؤول بالمحافظة لـ"العربية.نت" إن جميع الضحايا والمصابين من محافظتي سوهاج وقنا، وسيتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين، والمصابين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن بالمحافظة أنه تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لحالة الوفاة إذا كان المتوفى رب أسرة، و50 ألف جنيه في حال العجز الكلي، و25 ألف جنيه إذا كان المتوفى أحد أفراد الأسرة، مشيرا إلى صرف مبلغ يتراوح بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل مصاب وفقا لحالة المصاب وفترة تواجده بالمستشفى، بالإضافة إلى مبلغ 250 جنيها إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمس أيام الأولى.

إلى ذلك دفعت السلطات برافعات لإزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها فيما تم إخطار النيابة لتولي التحقيق.