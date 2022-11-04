وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان

توفي، اليوم الجمعة، إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، عن عمر ناهز 85 عاما، في العاصمة البريطانية لندن.

ويعد منير أحد قطبي الانشقاق داخل الجماعة المحظورة، حيث كان يتزعم "جبهة لندن" في مواجهة "جبهة اسطنبول" بزعامة محمود حسين.

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حُكم على منير بالأشغال الشاقة لـ10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965، وكان عمره وقتئذ 28 عاماً. وفي 26 يوليو 2012، أصدر الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي عفوا عاما عنه.

وفي 12 يوليو 2022، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها إعفاء إبراهيم منير من عضوية الجماعة نتيجة "عدم الالتزام بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية وتشكيل كيانات موازية بعيداً عن هذه المؤسسات"، وذكر البيان أيضا 13 عضوا من أعضاء الشورى العام الذين شاركوا في هذا الانشقاق وتشكيل مجلس شورى موازي للمجلس الشرعي.

وتواصلت انشقاقات جماعة الإخوان بصورة كبيرة، حيث قررت جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير تشكيل هيئة عليا تكون بديلة لمكتب الإرشاد التابع لجبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين.

وقام إبراهيم منير بتشكيل الهيئة في إطار مواجهة جبهة محمود حسين التي تتمسك بمواقعها التنظيمية كأعضاء سابقين في مكتب الإرشاد.

وكانت مصادر كشفت لـ"العربية.نت" فشل 4 مبادرات للصلح بين الجبهتين المتصارعتين، بسبب تمسك كل جبهة بمطالبها التي تراها الجبهة الأخرى تهميشا لها.