اختفاء سفير سوداني سابق في مصر.. وابنته تروي تفاصيل غيابه

أعلنت الجالية السودانية في مصر اختفاء السفير السابق محمد صلاح عباس منذ الجمعة قبل الماضية وعدم العثور عليه حتى الآن.
وقالت آلاء ابنة السفير المختفي "للعربية.نت" إن والدها قدم للقاهرة نهاية أكتوبر الماضي لقضاء عطلة قصيرة وزيارة بعض أفراد الأسرة المقيمين في مصر، وتوجه مع والدتها لأداء صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة مدينتي شرق القاهرة، واختفى بعد الصلاة ولم يعد لمنزله حتى الآن، كما تم فقد الاتصال به.
كما نفت نجلة السفير السابق الذي تولى منصب السفير لبلاده في عدة دول على رأسها كوريا الجنوبية، إصابته بالزهايمر أو وجود عداوات بينه وبين أحد، مؤكدة أن علاقة والدها بكافة الأطراف في السودان ومصر طيبة.
وأشارت إلى أنها قلقة على مصير والدها خاصة أنه مختفي منذ أكثر من 10 أيام ولا تعلم عنه شيئا فضلا عن أنه يعاني من بعض المشكلات الصحية موضحة أنها تخشى من تعرضه لسرقة بالإكراه من جانب بعض اللصوص أو إصابته.
غاب عن الأنظار
من جانبه قال المهندس أحمد سمير صديق العائلة "للعربية.نت" إن الجيران وأقارب السفير راجعوا كاميرات المراقبة واكتشفوا أن السفير خرج من المسجد بعد أداء الصلاة وتوجه نجو بوابات الخروج من منطقة مدينتي وبعدها اختفى وغاب عن الأنظار.
وذكر أنه تم إخطار الجالية السودانية في القاهرة حيث نشرت صورا للسفير على مواقع التواصل وأبلغت أجهزة الأمن المصرية التي تكثف جهودها للبحث عنه وكشف ملابسات اختفائه.
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