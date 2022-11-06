مصر.. الحكم على "عريس الإسماعيلية" بالسجن لمدة عام

في الواقعة التي شغلت المصريين كثيراً الفترة الماضية، حكمت محكمة "جنح ثان الإسماعيلية" اليوم الأحد، بمعاقبة زوج "عروس الإسماعيلية" بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وكذلك دفع غرامة قدرها 2000 جنيه وذلك للتعدي على زوجته، كما برأت المحكمة ساحة المتهم عبد الله أحمد من تهمة احتجاز زوجته مها محمد دون إرادتها.

غياب المجني عليها

وشهدت جلسة اليوم غياب المحامي أشرف ثابت محامي "عروس الإسماعيلية"، وكذلك العروس عن جلسة النطق بالحكم على المتهم عبد الله أحمد محمود عريس الإسماعيلية، والذى اتهمته مها زوجته بضربها واحتجازها.

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أتى هذا الحكم بعد سماع المحكمة في جلسات سابقة إلى دفاع الزوجة، بالإضافة إلى جميع طلبات دفاع المتهم.

وكانت العروس قد حررت محضرا ضد زوجها اتهمته فيه باحتجازها وضربها وتعذيبها وتمت إحالته للمحكمة بتلك التهم، وقررت النيابة العامة حينها إحالة الزوج إلى المحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.



وأمرت النيابة العامة في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدا إصابات بها إلى المحاكمة محبوسا على ذمة القضية.

التحقيق بالواقعة

حينها، قالت النيابة العامة إنها استكملت إجراءاتها فى القضية بسؤال والد المجنى عليها الذى شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدى زوجها عليها.



كما سألت النيابة العامة، صحفية على صلة بالمجنى عليها وزوجها، فشهدت أن الزوجة أخبرتها بتعدى زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على زوج "عروس الإسماعيلية" التى تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب.



يذكر أن الزوجة الشهيرة بـ "عروس الإسماعيلية" قد تعرضت للضرب قبل 8 شهور من زوجها خلال حفل زفافها فى الشارع فى فبراير / شباط الماضى.