طرد صاحب واقعة الكشري من موقع تصوير فيلم مصري!

منذ طرده من محل كشري شهير في مصر، أصبح عامل النظافة محمد حاضرا في أكثر من مناسبة، إذ يبدو أنه أحب البقاء على قمة "الترند".

فبعد استضافته في أكثر من برنامج تلفزيوني، أطل في عزاء المحامي الشهير فريد الديب، ما تسبب في سخط رواد مواقع التواصل رغم تعاطفهم مع واقعة طرده .

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وفي جديد صاحب واقعة "محل الكشري"، حضر محمد، كواليس فيلم التاروت بطولة الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف في إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت.

"يشارك في الفيلم"

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يشارك في فيلم التاروت، لكن الفنان محمد عز طرده من موقع التصوير، بحسب ما نقل عنه موقع "القاهرة 24"

إلا أن الفنان نفى طرده، قائلا في تصريحات لموقع "مصراوي": "هو ممثل عشان يكون موجودا في اللوكيشن، أو يشارك في الفيلم؟.. الكلام ده محصلش".

"دويتو مع نجل شعبان عبد الرحيم"

يشار إلى أن عامل النظافة أعلن دخوله مجال الغناء بالتعاون مع عصام شعبان عبد الرحيم في أغنية جديدة تحمل اسم "ولاد تسعة"، التي من المقرر طرحها قريبا.

وقبل يومين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة صادمة ظهر فيها صاحب واقعة كشري التحرير، وهو مُمسك بيد مذيعة مصرية بإحدى القنوات الفضائية المصرية. وظهر الثنائي وكأنهما داخل استوديو تصوير أحد البرامج، ما أثار موجة جدل واسعة بين البعض متسائلين عن حقيقة الأمر وما يتردد عن خطبتهما.