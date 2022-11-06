"لا تأكلني".. نباتيون يتظاهرون ضد أكل اللحوم في كوب 27

على هامش قمة المناخ "كوب 27" والتي انطلقت فعالياتها اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ بمصر، نظم عدد من النشطاء المهتمين بقضايا المناخ على مستوى العالم، وقفة احتجاجية تطالب بالتوقف عن أكل اللحوم.

المحافظة على الكوكب

وتحت شعار "لا تأكلني.. وكن نباتياً"، رفع المشاركون في المظاهرة لافتات مكتوب عليها هذه العبارة في دعوة للتوقف عن أكل لحوم الخنازير والأبقار والأسماك والدواجن، باعتبار هذا الأمر أحد أسباب زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرين إلى ضرورة التحول للنظام الغذائي النباتي حفاظاً على الكوكب.

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وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 الجاري، ويشارك فيها قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

قمة المناخ

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

ويسعى مؤتمر المناخ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، والتكيف مع أحداث الطقس القاسية من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات، بجانب تدفق التمويل المناخي لتلبية احتياجات البلدان النامية.