شاب يهاجم مبنى التلفزيون المصري.. بدعوى عجيبة

أقدم شاب يحمل سلاحًا أبيض على اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري في القاهرة، مساء الأحد، ما تسبب في إثارة حالة من الذعر والخوف بين المتواجدين في البهو الرئيسي للمبنى.

فيما أوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، أن شابا "يدعي الجنون" دخل المبنى وهو يصيح بالقرب من مدخل الاستعلامات بأنه تعرض وعائلته للشتم والسباب في أحد البرامج، وأنه يريد أن يعرف من الذي أقدم على فعل ذلك، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

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توقيف المهاجم

كما أشار إلى أن هذا الشخص أشهر أداة حادة وبدأ يلوح بها في وجه الموظفين، قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة عليه، بيد أن أحد العناصر أصيب بجرح في كتفه.

كذلك أوضح أنه تم القبض على الشخص، وتولت جهات التحقيق متابعة الواقعة.

وبالبحث والتحري تبين أن الشاب العشريني لم يكن بحوزته بطاقة شخصية، وأنه جرى الاطلاع على هويته من خلال أوراق التجديد التي كانت لديه.