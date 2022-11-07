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صورة تعبيرية عن غرفة العمليات - آيستوك

نسيتها طبيبة.. اخراج قماشة طولها 30 سم من أنف طفلة مصرية

دبي - العربية.نت
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كادت طفلة مصرية تتعرض للموت خنقا بسبب خطأ لطبيبة نسيت قطعة شاش داخل أنفها بعد إجراء جراحة لها.

وشهدت مدينة السويس شرق مصر الواقعة المؤلمة حيث تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات لخطأ طبي كارثي، كادت تدفع حياته ثمنا له.

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وكشفت التفاصيل أن الطفلة دخلت مستشفى خاص لإجراء عملية إزالة زائدة لحمية في الأنف واستئصال اللوزتين، وبالفعل أجرت طبيبة الجراحة لكن الطفلة خرجت في حالة صحية متدهورة، وفقا لبلاغ تقدم به والدها لقسم شرطة السويس.

واتهم بلاغ الأب الذي حمل رقم 2711 لسنة 2022 الطبيبة وإدارة المستشفى بالإهمال حيث قال إن الطرفين أبلغوه ردا على تدهور حالة ابنته أنها طبيعية، ومتوقعة بعد الجراحة التي خضعت لها، وستتحسن خلال الساعات القادمة، وهو ما لم يحدث، بل ازدادت تدهورا.

قطعة القماش
قطعة القماش

كما أضاف الأب في بلاغه أن ابنته واجهت صعوبة في تناول الطعام و الأدوية، حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة وعند نقلها لمستشفى آخر فوجىء الأطباء بوجود قطعة شاش في أنفها وحلقها، وعلى الفور قاموا باستخراجها ليكتشفوا أن طولها بلغ 30سم.

وكشف البلاغ أن الأسرة تواصلت مع الطبيبة، التي اعتذرت عن الخطأ وأكدت أنه غير مقصود، لكن الأسرة لم تقبل الاعتذار وقررت التقدم ببلاغ إلى النيابة للتحقيق في الواقعة.

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