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السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
قمة المناخ

السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ

قال إن المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي

العربية.نت
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "محيطنا" الإقليمي يعد ضمن أكثر مناطق العالم تأثراً بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة.

وقال السيسي، في كلمة اليوم خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق "شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر "كوب 27" في شرم الشيخ، إن المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي. وأضاف أن مصر حرصت على الانضمام إلى مبادرة "تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط"، منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019 إيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به، في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ، بين الدول أعضاء المبادرة بما يساهم في تعزيز عمل المناخ، وجهود التغلب على آثاره السلبية.

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وأشار السيسي إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية وقعت أحداث مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول، خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأعرب عن تطلعه لأن تسهم المبادرة في تعزيز الجهود المشتركة، نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة، والاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة اتصالاً بجهودها لمواجهة تغير المنـاخ، على النطاقين الوطني والإقليمي.

ولفت السيسي إلى أن الأطراف غير الحكومية يمكن لها أن تمارس أدواراً مكملة وداعمة، انطلاقاً من مسـؤولياتها، وعملاً بمبادئ التعاون والمشاركة، مؤكداً أهمية العمل على تنفيذ تعهدات المناخ.

وكانت أعمال مؤتمر "كوب 27" انطلقت بمنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، أول من أمس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

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