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انهيار عقار في مصر
البحث جار عن ضحايا ومصابين

انهيار عقار مصري.. البحث جار عن ضحايا ومصابين

قررت محافظة الجيزة تشكيل لجنة هندسية لبحث أسباب انهيار العقار ومدى سلامة العقارات المجاورة

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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انهار عقار مكون من 5 طوابق في محافظة الجيزة جنوب القاهرة ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بانهيار عقار بمنطقة "عزبة الصعايدة" في إمبابة جنوب الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وفرق إنقاذ لانتشال الضحايا والمصابين، كما انتقلت قوات الحماية المدنية لازالة الأنقاض والحطام.

من موقع سقوط العقار
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  • من موقع سقوط العقار
  • العقار المتهدم
(2 صور)
من موقع سقوط العقار
من موقع سقوط العقار
العقار المتهدم
العقار المتهدم

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول مكان الحادث، فيما قررت محافظة الجيزة تشكيل لجنة هندسية لبحث أسباب انهيار العقار ومدى سلامة العقارات المجاورة.

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