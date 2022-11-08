انهيار عقار مصري.. البحث جار عن ضحايا ومصابين

انهار عقار مكون من 5 طوابق في محافظة الجيزة جنوب القاهرة ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بانهيار عقار بمنطقة "عزبة الصعايدة" في إمبابة جنوب الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وفرق إنقاذ لانتشال الضحايا والمصابين، كما انتقلت قوات الحماية المدنية لازالة الأنقاض والحطام.

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من موقع سقوط العقار العقار المتهدم

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول مكان الحادث، فيما قررت محافظة الجيزة تشكيل لجنة هندسية لبحث أسباب انهيار العقار ومدى سلامة العقارات المجاورة.