رانيا يوسف: إن لم يعجبني الـ"دريس كود" لمهرجان القاهرة فلن أذهب!

بعدما أصابت الجميع بالحيرة حول ردها على الفنان حسين فهمي بشأن الـ"دريس كود" الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 والمقرر انطلاقها الشهر الجاري، قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لن تذهب للمهرجان إن لم يعجبها الزي المحدد.

وأوضحت لـ"العربية.نت" حقيقة موقفها قائلة: "لم أتكلم ولم أقل أي شيء، فقد سألوني ما الذي سأرتديه، وسألت عن ماهية الدريس كود، فقالوا لي بدلة، فقلت لنرى شكل البدلة، ولم أقل أي شيء سوى ذلك، فكل شخص لديه فكرة أو طريقة أو لديه وجهة نظر في حياته، وهذا شيء لابد من احترامه، فكل واحد عنده فكرة وطريقة، وعنده وجهة نظر في حياته، وهذا أمر عادي، فلابد أن نحترم أفكار ووجهات نظر بعض، وإن لم يعجبني الأمر مثلا فلا أذهب، ولا أتحدث عن نفسي ولكن أي شخص آخر.

مادة اعلانية

عودة للمسرح

وبعد غياب دام 20 عاماً، قررت الفنانة رانيا يوسف العودة إلى خشبة المسرح مع المخرج المسرحي الكبير عمرو دوارة، وأوضحت الفنانة الشابة لـ"العربية.نت" أن نشاطها الفني لن يقتصر على المسرح فقط بل ستعود للسينما بـ3 أفلام دفعة واحدة، وتقدم خلال كل منهم دورا جديدا ومختلفا لم تقدمه من قبل، ومن بينها العمل الذي يعيد اللقاء بينهما وبين سمية الخشاب بعد 21 عاما من لقائهما الأول في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

"قمر الغجر"

وحول قرارها العودة للمسرح، أكدت أن الحراك المسرحي في الفترة الأخيرة كان دافعاً قوياً بالنسبة لها للوقوف على خشبة المسرح مجدداً، قائلة "حان الوقت للتركيز والاهتمام بمسارح الدولة كما يحدث في جميع بلدان العالم، فأنا أحب المسرح بشدة لدرجة أنني أسافر بشكل مستمر لإنجلترا لمشاهدة الأعمال المسرحية هناك، وكنت أشعر بغيرة شديدة، ولذلك عندما شعرت بالحراك المسرحي في مصر والوطن العربي، قررت أن يضم أرشيفي الفني عروضا مسرحية عدة، بجانب الأعمال التي أقدمها في السينما والتلفزيون، بالإضافة إلى العمل مع المخرج الكبير عمرو دوارة".

العمل المسرحي الجديد لرانيا يوسف سيحمل اسم "قمر الغجر"، وهو مستوحى من مسرحية "قمر بنت الغجر" للكاتب محمود مكي، وهو عمل استعراضي يمزج بين الكوميديا والدراما سيعرض على مسرح البالون.

فيلم "التاروت" وسمية الخشاب

وعن فيلمها الجديد "التاروت" قالت إنه من الأفلام المميزة بالنسبة لها لأنه يعيد التعاون بينها وبين الفنانة سمية الخشاب بعد سنوات طويلة منذ أن قدما معا "الحاج متولي" عام 2001، مشيدة بأداء الأخيرة قائلة: سمية الخشاب فنانة موهوبة وتتعامل باحترافية شديدة، وتجمعنا كيمياء فنية.

ولفتت إلى أن العمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وهو من الأفلام التي تحمل قضية مهمة وهي التحرش واغتصاب الأطفال، إذ نحاول مواجهة هذه الأزمة، خاصة أن المجتمع يُعاني منها في السنوات الأخيرة، فقصة الفيلم تخترق عوالم جديدة، وتتعرض لقضية مهمة.

فتاة تعاني من الفصام

وعن دورها في الفيلم، قالت إنها تجسد في الفيلم دور فتاة تُدعى "ميري"، وهي شخصية متدينة ومتربية، ولكنها تُصاب بالفصام وتعيش في صراعات نفسية حادة، إثر حادث تعرضت له في صغرها، فالشخصية قد تبدو بسيطة في مظهرها الخارجي، لكنها مركبة داخلياً، مضيفة أن العمل تدور أحداثه حول 3 فتيات يتعرضن لحادث يؤثر على حياتهن.

وتتوقع رانيا يوسف أن يحقق هذا العمل المعادلة السينمائية الخاصة بالجمع بين الإيرادات المرتفعة في شباك التذاكر، والمنافسة في المهرجانات الدولية، لاسيما أن المخرج إبرام نشأت يبذل جهوداً ضخمة منذ بروفات القراءة الأولى وأثناء التصوير.

فيلم الرعب "ملك"

وحول فيلمها الجديد "ملك"، فقد بدأت بالفعل في تصوير العديد من المشاهد خلال الفترة الماضية، من خلال دراما الرعب في شخصية "ملك" التي تقوم بتجسيدها وهي تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، فالشخصية تمتلك القدرة على الاستبصار والتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها، وذلك من خلال ابنها المصاب بمرض نادر، وهي قدرة لا توجد عند المحيطين بها، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل في حياتها، ويشاركها في الفيلم نضال الشافعي ومحمد الشقنقيري، وهو تأليف وإخراج أيمن رفاعي.

"اتنين للإيجار"

أما فيلمها الثالث في الفترة الحالية فهو "اتنين للإيجار"، وستكون حاضرة فيه كضيفة شرف مع الفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت، تجسد خلال الأحداث شخصية ممثلة مشهورة يحدث بينها وبين بيومي وثروت عدد من المواقف الكوميدية.

وحول تعاونها مع جهات تخوض أولى تجاربها في الإنتاج، قالت إنها ترحب دوماً بالمواهب الشابة، موضحة أن هذا الجيل يمتلك معرفة بالتكنولوجيا الجديدة والمنصات، وبالتالي اطلاع على ما يتم عمله في الخارج.