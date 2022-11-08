"الإسدال الإيراني" زي الطالبات بمدرسة مصرية.. والسلطات تحقق

صور صادمة تداولها رواد مواقع التواصل في مصر لطالبات يرتدين الإسدال الإيراني كزي مدرسي موحد بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم المصرية.

وتحققت "العربية.نت" من أمر الصور، وتبين أنها في مدرسة "نشا الإعدادية" بنات التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال البلاد.

مادة اعلانية

زي دخيل على الهوية المصرية

وكشفت المعلومات أن طالبات المدرسة، وبقرار من إدارتها، يرتدين هذا الزي منذ سنوات بالمخالفة لقرارات وزارة التعليم التي تفرض زيا آخر، وكان ذلك لرغبة واتفاق مع الأهالي وأولياء الأمور.

وعلق ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية على الواقعة قائلا: "إن طالبات المدرسة يرتدين الإسدال كزي مدرسي منذ عام 2019، ومن المفترض أن يتم تغيير الزي كل 3 سنوات".

تحقيق في الواقعة

وأكد لـ"العربية.نت" أنه سيتم إحالة الواقعة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير الزي للطالبات وإلزامهن بارتداء الزي الذي حددته وزارة التعليم.

وأضاف أنه تولى منصبه حديثا ولا يعلم بما يجري في هذه المدرسة، مشيرا إلى أن هذا الزي دخيل على الثقافة والهوية المصرية ولا يمكن السماح به.