شاهد اللحظات الأولى لاصطدام قطار بحافلة في مصر

في حادث مأساوي جديد شهدته مصر، اليوم الأربعاء، أصيب 19 طالبا وطالبة في تصادم قطار مع حافلة تقل طلابا في محافظة الشرقية شمال البلاد.

وتلقت السلطات بلاغا بتصادم مقدمة جرار قطار رقم 3197 بحافلة نقل سياحي تقل عددا من طالبات جامعة بدر أمام مزلقان الحسينية بمحافظة الشرقية.

مادة اعلانية

إصابات خفيفة ومتوسطة

وانتقلت السلطات لموقع الحادث، حيث تبين أن الحافلة حاولت العبور من مزلقان الحسينية أثناء مرور قطار ما أدى لسقوط مصابين فيما لا توجد وفيات، وذكر مصدر طبي مسؤول لـ"العربية.نت" أن عدد المصابين بلغ 19 طالبا وطالبة تنوعت إصابتهم ما بين متوسطة وخفيفة.

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت قبل أسابيع حادثي تصادم، أحدهما اصطدام قطار بسيارة خاصة في فاقوس، وتلقت السلطات بلاغاً يفيد بوقوع الحادث أمام مزلقان الغزالي بفاقوس، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

أما الحادث الثاني فوقع في نفس المدينة في أوائل سبتمبر الماضي، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون في تصادم قطار مع حافلة ركاب عند مزلقان أكياد.

تكرار حوادث القطارات

وتشهد البلاد حوادث سير قاتلة لا سيما في قطاع السكك الحديدية على الرغم من كافة الجهود التي تبذلها السلطات لتحديث بعض السكك والطرقات المتهالكة.

وتتكرر حوادث القطارات لأسباب عدة، أبرزها ضعف الالتزام بقواعد المرور عبر مزلقانات السكك الحديدية رغم تحذير السلطات من عواقب ذلك.