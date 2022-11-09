"طلعوني أنا حية".. لحظة إنقاذ مسنة من تحت أنقاض عقار "إمبابة"

بعدما استغاثت بصوت وهن من تحت الأنقاض لإنقاذها، تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر من استخراج سيدة مسنة من بين المتضررين من انهيار عقار إمبابة.

استغاثة مسنة

وسمع عناصر الحماية المدنية صوت استغاثة السيدة العجوز وهي تقول "طلعوني أنا حية"، ليتحركوا بسرعة وحذر لإنقاذها من أسفل الإنقاض دون تعريضها لأذى بالغ.

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وكانت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة قد شهدت، ليل أمس الثلاثاء، حادثاً مؤلماً بانهيار عقار مكون من 5 طوابق، أسفر عن 3 وفيات و4 إصابات.

من جانبها، قالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إنه تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الخدمات الإسعافية ونقل المصابين إلى المستشفيات.

تحقيق بالواقعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل 3 مصابين إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تلقى 2 منهم الخدمات الطبية اللازمة وغادرا المستشفى بعد استقرار حالتهما الصحية، ولا يزال المصاب الثالث تحت العلاج ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الإصابات المعلنة جاءت بناء على الحصر المبدئي لأعداد المصابين حتى انتهاء أعمال الحماية المدنية من رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا أو مصابين.

وقررت محافظة الجيزة تشكيل لجنة هندسية لبحث أسباب انهيار العقار ومدى سلامة العقارات المجاورة.