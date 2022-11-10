من عامل نظافة لمذيع بمصر.. بطل "الكشري" يضرب ثانية

فيما لا تزال أخبار عامل النظافة "محمد"، الذي عرف ببطل "واقعة الكشري" الشهيرة، تتصدر الترند في مصر، خاصة بعد طرده من موقع تصوير فيلم التاروت لسمية الخشاب ورانيا يوسف، شهدت الساعات الماضية تطوراً جديداً أثار الجدل.

عامل النظافة مذيع

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لصاحب واقعة الكشري، داخل مقر شركة إنتاج شهيرة، يوقع على أوراقا قال البعض إنها عقد جديد له كمذيع راديو.

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كما ظهر في فيديو دعائي قصير يروج فيه للبرنامج الذي سيقدمه على حد قوله لصالح شركة "MA" لصناعة السينما والإنتاج الفني والإعلامي.

ردود أفعال غاضبة

إلا أن هذا المقطع المصور أثار استنكار واستغراب العديد من المصريين، حيث علق بعض المتابعين على "فيسبوك" قائلين : لا كدا كتير علينا بصراحة ومش قادر أرد عشان الرقابة، بس كفاية بقى عشان تعبنا."

فيما علقت شابة أخرى، قائلة "أنا دارسة إعلام أهو ، ومش عارفه أبقى مذيعة أروح أبيع كشري طيب!"

وتفاعل المئات على انتشار الخبر مستنكرين تلك الضجة التي أثارها بطل "واقعة الكشري"، كما استهجنوا ما تقوم به شركات الإنتاج من الركض وراء الترند فقط.

دويتو غنائي

يذكر أن محمد أعلن قبل أيام دخوله مجال الغناء، متعاوناً مع عصام شعبان عبد الرحيم في أغنية جديدة تحمل اسم "ولاد تسعة"، التي من المقرر طرحها قريبا.

وقبلها، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة ظهر فيها مُمسكاً بيد مذيعة مصرية في إحدى القنوات الفضائية، ما أثار العديد من التساؤلات.

واقعة طرده من محل الكشري

يشار إلى أن شهرة هذا العامل بدأت منذ 3 أسابيع تقريباً، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عمال مطعم كشري يطردون محمد من المحل، ما أثار حينها ردود أفعال واسعة النطاق وتعاطف شديد معه، حيث حرص الفنان أحمد العوضي على استضافته على العشاء في أحد مطاعم الأسماك الذي أعلن لاحقا أنه وفر له فيه فرصة عمل.

لتكر سبحة التطورات الغريبة في تلك القضية!