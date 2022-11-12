حادثة مروعة في مصر.. مقتل 19 شخصاً بانقلاب حافلة

في حادث مروع شهدته مصر، لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب حافلة محملة بالركاب في ترعة "الرياح التوفيقي" على طريق المنصورة - ميت غمر نتيجة التخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة.

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط أتوبيس محمل بالركاب بإحدى الترع على طريق ميت غمر - المنصورة أمام محطة صرف أجا ووقوع ضحايا داخل الترعة.

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من جانبها أعلنت وزارة الصحة، في حصيلة مبدئية للحادث مقتل 19 شخصا وإصابة 6، مضيفة أنه وفور الإبلاغ عن الحادث، تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي، ومصاب واحد إلى مستشفى المنصورة الدولي.

انقلاب حافلة

إلى هذا، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط أتوبيس ميني باص بترعة الرياح التوفيقي أمام محطة صرف أجا ووجود الضحايا داخل الأتوبيس وفي الترعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 18 قتيلا وإنقاذ 16 آخرين وتم نقلهم لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي وجاري البحث عن ضحايا آخرين.