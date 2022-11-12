راح ضحيته 19 مصريا.. مشاهد مروعة من حادث انقلاب الحافلة

تداول رواد مواقع التواصل في مصر، اليوم السبت، مشاهد من حادث انقلاب حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية، والذي راح ضحيته 19 شخصا وإصابة 6 أشخاص في حصيلة أولية.

19 قتيلا

إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في حصيلة مبدئية للحادث مقتل 19 شخصا وإصابة 6، مضيفة أنه وفور الإبلاغ عن الحادث، تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي، ومصاب واحد إلى مستشفى المنصورة الدولي.

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أتى هذا بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب حافلة محملة بالركاب في ترعة "الرياح التوفيقي" على طريق المنصورة - ميت غمر نتيجة التخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة.

سقوط الحافلة في ترعة

من جانبها، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط أتوبيس ميني باص بترعة الرياح التوفيقي أمام محطة صرف أجا ووجود الضحايا داخل الأتوبيس وفي الترعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 18 قتيلا وإنقاذ 16 آخرين وتم نقلهم لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي وجاري البحث عن ضحايا آخرين.