جديد "الحافلة الغارقة" بمصر.. ارتفاع الضحايا والسائق كان مخدراً

أعلنت السلطات المصرية ارتفاع عدد ضحايا حادث الحافلة الغارقة في ترعة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد إلى 24 قتيلا وإصابة 8 آخرين، بينهم سائق الحافلة.

وأمرت النيابة العامة بحبس السائق، كما أكدت أنه كان تحت تأثير المخدرات وقت قيادته للحافلة.

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فحص مخدرات للسائق

وقالت النيابة إنها انتقلت لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين الذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.

وكشفت النيابة أنه وباستجواب السائق نفى أقوال المصابين، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه مادة مخدرة، مشيرة إلى أنه تم عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له لبيان مدى تعاطيه المخدرات.

تصريح بدفن الجثامين

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم.

وكانت السلطات المصرية قد تلقت بلاغا، أمس السبت، بانقلاب وغرق سيارة "ميني باص" في ترعة بالقرب من نشأة عبد النبي التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية، وذلك على طريق أجا - المنصورة.

ودفعت السلطات بقوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال 19 جثة فيما تم إنقاذ آخرين، وتبين أن الطريق الذي كانت تسير عليه الحافلة ضيق، وعند اختلال عجلة القيادة في يد السائق لم يتمكن من السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في الترعة.