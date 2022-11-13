"كوب 27".. إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

على هامش فعاليات قمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ بمصر، أعلن السبت، عن إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة "Good water"، للتخلص من ظاهرة استخدام الزجاجات البلاستيكية.

عبوة زرقاء صديقة للبيئة

وأطلقت "Good water" مرحلتها الأولى في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الـ27، بعبوتها الزرقاء بسعة 500 مل، حيث إنه من المقرر انطلاق وعرض منتجاتها في الأسواق المصرية بسعر اقتصادي مع بدايات العام المقبل 2023.

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ويقدم مشروع المياه الصديقة للبيئة "Good water"، أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من مواد نباتية تستخدم أغطية مصنوعة من بوليمر حيوي مشتق من قصب السكر، ما يمكن من إعادة زراعتها كنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون.

وتتكون هذه العبوة الصديقة للبيئة بشكل أساسي من الخشب والألياف التي تُستخرج من غابات مدارة بشكل مسؤول ومصادر أخرى صديقة للبيئة، فضلًا عن تعبئة المياه كرتونيا، مع امتلاكها تأثيرا بيئيا أقل بكثير من التي تستخدم في العبوات البلاستيكية أو الصفيح، كما تحافظ على نقاء المياه الأصلي، إذ تحمي المياه من الضوء وتعقم قبل التعبئة.

معايير بيئية معتمدة

وتتوافق فكرة المياه مصرية الصنع مع المعايير البيئية المعتمدة دوليا، لعدم استخدامها أي وقود حفري، كما يمكن إعادة استخدامها وتحللها في الطبيعة أسرع بكثير من البلاستيك المستخدم بشكل يومي.

وحازت "Good Water" على اهتمام كبير من جميع الأطراف المشاركة، خاصة رؤساء الدول المشاركة والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة.

يذكر أن فكرة تأسيس شركة "Good water" بدأت عام 2022 على أيدي مجموعة من رواد الأعمال المصريين المهتمين بإنتاج تجربة شرب مياه معدنية صديقة للبيئة، للتخلص من ثقافة استخدام الزجاجات البلاستيكية، مع دعم مجموعة من المستثمرين الوطنيين للمشروع، ليتماشى مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.