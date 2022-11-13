للتوعية بقضايا المناخ.. سبعينية سويدية تصل شرم الشيخ بدراجتها

حرصاً منها على رفع مستوى الوعي بقضايا المناخ، وصلت الناشطة المناخية وراكبة الدراجات السويدية دوروثي هيلدبراندت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب27" في مصر على دراجتها.

وخلال مسارها التقت هيلدبراندت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية في مدينة شرم الشيخ، حيث قادا دراجتيهما سويا.

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80 كيلومتر يومياً

وقطعت الناشطة المناخية والتي تبلغ من العمر 72 عاما بدراجتها الوردية قرابة الـ9 آلاف كيلومتر من السويد إلى مصر لتوجه رسالة إلى قادة العالم المجتمعين في شرم الشيخ على البحر الأحمر، بالتحرك لمواجهة التغير المناخي.

وقالت هيلدبراندت إنه ينبغي لنا التحرك لوقف التغير المناخي، وحتى إذا كان ذلك غير مريح لنا، ينبغي القيام به لأنه لم يكن مريحا بالنسبة لي اليوم خلال هذه الرحلة الطويلة، وقد قمت بذلك لأريكم، أنه يمكنكم القيام إذا كانت لديكم الرغبة"، لافتة إلى أنها كانت تقطع نحو 80 كيلومترا في اليوم، لتوثيق مغامرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأت هيلدبراندت رحلتها الطويلة من كاتاريناهولم، وهو حي يقع بالقرب من ستوكهولم في الأول من يوليو/تموز الماضي، وزارت عشرات المدن في 17 دولة عبر ثلاث قارات، قاطعة حوالي 8830 كيلومترا، وصولا إلى مدينة شرم الشيخ.

جدات من أجل المستقبل

وتشكل راكبة الدراجات السبعينية، في مسقط رأسها مع غيرها من النساء المسنات جزءا من مجموعة مناخية تطلق على نفسها اسم "جدات من أجل المستقبل".

وتركز المجموعة على رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ بين كبار السن، وتحفيزهم على الحد من بصماتهم الكربونية.

وتستضيف مصر حالياً مؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ، وهو قمة سنوية يجتمع فيها قادة العالم والعلماء والنشطاء لمناقشة سبل إنقاذ الكوكب.