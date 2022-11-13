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الهرم الأكبر من الداخل

هل دخلت الهرم الأكبر من قبل؟ شاهد خباياه ودهاليزه بتقنية 3D!

نشرت "جامعة هارفارد" مؤخراً فيديو ثلاثي الأبعاد لتفاصيل هرم خوفو من الداخل

العربية.نت
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هل زرت أهرامات الجيزة في مصر من قبل؟ وهل دخلت الهرم الأكبر؟

الآن يمكنك أن تزور الأهرامات "افتراضياً" كما يمكنك الدخول إلى هرم خوفو واكتشاف دهاليزه وممراته.

فقد نشرت "جامعة هارفارد" مؤخراً فيديو ثلاثي الأبعاد لتفاصيل الهرم الأكبر من الداخل، حيث يتمكن الزائر -خلال رحلته الافتراضية- من التعرف على خبايا ودهاليز هرم خوفو من الداخل.

الهرم الأكبر
الهرم الأكبر

يذكر أن الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، ويقع بمنطقة أهرامات الجيزة في مصر المسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

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يعود بناء الهرم إلى نحو سنة 2560 قبل الميلاد، حيث شُيد كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو واستمر بناؤه لفترة 20 عامًا.

يُعد بناء الهرم الأكبر نقلة حضارية كبرى في تاريخ مصر القديم، وقد تأثر خوفو بأبيه الملك سنفرو في بناء هرمه، واشترك في بنائه عمال محترفون من جميع أنحاء مصر. وظل الهرم الأكبر بارتفاعه الأصلي الذي كان يصل إلى 148 مترا أعلى بناء أتمه الإنسان على الأرض على مدى 3800 سنة.

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