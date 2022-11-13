"وجعت قلبي عليك".. أب مصري يلحق بابنه بعد 20 يوماً من وفاته

بعد 20 يوماً من وفاة ابنه في حادث تصادم، توفي أب شاب متأثرا بإصابته التي ظل يعاني منها منذ ذلك الحادث الذي أفجع قلوب أهالي قرية بمحافظة سوهاج.

وكان الشاب هشام عجوبة أصيب في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، كما أصيبت زوجته وابنه الأصغر بينما لقي نجله الأكبر "معتز" ذو الخمس سنوات مصرعه في الحادث.

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إلا أن فاجعة الأسرة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد زادت الفاجعة بوفاة الأب متأثرا بإصابته في الحادث ليلحق بنجله بعد 20 يومًا قضاها داخل المستشفى.

وكان الأب الثلاثيني رثى ابنه عقب معرفته بوفاته من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ضم صورة ابنه. وقال فيه: "وجعت قلبي عليك.. يا حبيبي ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية، فقد خضع الأب المكلوم إلى العلاج لأكثر من 20 يوما؛ ولكن كانت حالته النفسية تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب وفاة ابنه الأكبر، وسوء حالة زوجته ونجله الأصغر، لتنتهي رحلته تاركا زوجته ونجله داخل مستشفى سوهاج الجامعي يخضعان للعلاج.

ومنذ حوالي 3 أسابيع، تلقت السلطات الأمنية في سوهاج خبر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكي، وأصيب خلالها 4 أشخاص من عائلة واحدة مستقلي السيارة الملاكي وكانوا في طريقهم لمدينة سوهاج، فيما أصيب 2 من مستقلي سيارة الأجرة. وتوفي الطفل معتز هشام من مستقلي السيارة الملاكي عقب وصوله مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.