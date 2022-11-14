تفاصيل تتكشف حول سبب زيارة الفنان الأردني المتوفى لمصر

لفظ الفنان الأردني أشرف طلفاح أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لاعتداءات وحشية من جانب مجهولين في مصر.

وكان الفنان الأردني قد تعرض لضرب وحشي من جانب مجهولين خلال تواجده في العاصمة المصرية القاهرة التي زارها قبل أيام للمشاركة في عمل فني ودرامي، وللتقدم بأوراقه لنيل الدكتوراه في فنون المسرح من أكاديمية الفنون بالقاهرة.

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ووفق معلومات حصلت عليها "العربية.نت"، فإن الفنان الأردني وصل القاهرة قبل يومين للقاء أحد أصدقائه المخرجين للاتفاق على عمل فني ودرامي، وتجهيز أوراقه للحصول على الدكتوراه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتبين أن الفنان الأردني تعرض للضرب من جانب مجهولين انهالوا عليه بالعصي الخشبية وبعض الآلات الحادة. وأصيب على أثر ذلك بنزيف في المخ ودخل في غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وفشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياته.

من جانبها، تعكف الجهات الأمنية المصرية على التحقيق في الحادث، وتبذل جهوداً مكثفة للوصول إلى الجناة وتفريغ كاميرات المراقبة في الشارع الذي وقع فيه الاعتداء لمعرفة الملابسات والتفاصيل.