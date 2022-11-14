اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفنان الأردني أشرف طلفاح
الفنان الأردني أشرف طلفاح

تفاصيل تتكشف حول سبب زيارة الفنان الأردني المتوفى لمصر

بحسب معلومات "العربية.نت"، أشرف طلفاح وصل القاهرة قبل يومين للقاء أحد أصدقائه المخرجين للاتفاق على عمل فني ودرامي وتجهيز أوراقه للحصول على الدكتوراه من المعهد العالي للفنون المسرحية

القاهرة - أشرف عبد الحميد  
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لفظ الفنان الأردني أشرف طلفاح أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لاعتداءات وحشية من جانب مجهولين في مصر.

وكان الفنان الأردني قد تعرض لضرب وحشي من جانب مجهولين خلال تواجده في العاصمة المصرية القاهرة التي زارها قبل أيام للمشاركة في عمل فني ودرامي، وللتقدم بأوراقه لنيل الدكتوراه في فنون المسرح من أكاديمية الفنون بالقاهرة.

الفنان الأردني أشرف طلفاح
الفنان الأردني أشرف طلفاح
مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد اعتداء "غامض" عليه في مصر ثقافة وفن مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد اعتداء "غامض" عليه في مصر

ووفق معلومات حصلت عليها "العربية.نت"، فإن الفنان الأردني وصل القاهرة قبل يومين للقاء أحد أصدقائه المخرجين للاتفاق على عمل فني ودرامي، وتجهيز أوراقه للحصول على الدكتوراه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتبين أن الفنان الأردني تعرض للضرب من جانب مجهولين انهالوا عليه بالعصي الخشبية وبعض الآلات الحادة. وأصيب على أثر ذلك بنزيف في المخ ودخل في غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وفشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياته.

من جانبها، تعكف الجهات الأمنية المصرية على التحقيق في الحادث، وتبذل جهوداً مكثفة للوصول إلى الجناة وتفريغ كاميرات المراقبة في الشارع الذي وقع فيه الاعتداء لمعرفة الملابسات والتفاصيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من صدام بين "الاتحاد" و"الديمقراطي" في كردستان العراق.. لماذا؟ مخاوف من صدام بين "الاتحاد" و"الديمقراطي" في كردستان العراق.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط