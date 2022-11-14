مأساة مروعة على الهواء مباشرة.. مفاجأة بواقعة قفز شاب من "القلعة"

شهدت منطقة القلعة في القاهرة، الأحد، واقعة مأساوية، إذ قفز شاب عشريني من أعلى السور محاولاً إنهاء حياته، موثقًا لحظة إقدامه على إلقائه بنفسه في بث مباشر بـ"الصوت والصورة" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وقال الشاب: "أنا في الفترة الأخيرة دي اتعرضت لمواقف كتير صعبة، خلتني إنسان ضعيف مبقتش قادر أستحمل، فقررت إن أنا خلاص كده أنهي حياتي، وروحت البرج قالوللي ممنوع تدخل لوحدك، فجيت هنا أنا دلوقتي في القلعة وهنط دلوقتي، ومش مسامح أبويا، مش مسامحه، أبويا هو اللي وصلني لكده".

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وبحسب مقطع الفيديو المتداول، والذي تمتنع العربية.نت عن نشره، فإن أحد الأشخاص كان يصرخ في سيدة ويقول لها: "بلغي الشرطة في واحد رمى نفسه".

ونفت أسرة الشاب ما تم تداوله عن وفاة الشاب، وكشفت الأسرة عن أنه بخير، والآن يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات بمنطقة المعادي محافظة القاهرة، لتعرضه لبعض الإصابات والكسور نتيجة قفزه من أعلى السور.

وأوضح نجل عم الشاب الذي حاول الانتحار لـ"القاهرة 24" عن طريق مداخلة هاتفية عبر بث مباشر، حيث قال إن مصطفى بخير وبأفضل حال، طالبا الدعاء له من الناس، ومعبرا عن غضبه من الأفعال التي يأتيها الناس، واتهامهم له بالباطل بأنه كافر.

وقال إن مصطفى يحتاج إلى الدعم النفسي في هذه الفترة، خاصة الفترة الحالية، نافيا ما تم تداوله من أقوال الشاب حول سوء معاملة والده له، مؤكدًا أن والده رجل صالح لا يمكن أن يكون سببا في ضيق صدر مصطفى حتى يقدم على الانتحار.