الأردن يؤكد: لا شبهة جنائية بوفاة فنان أردني في مصر

في تطور جديد ورسمي بقضية وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر، أكد الأردن أنه لا يوجد أي شبهة جنائية خلف وفاته.

وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، أنها تابعت عبر السفارة الأردنية في القاهرة مع الجهات المصرية المختصة، التحقيقات التي تجريها حول وفاة طلفاح.

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لم يدخل أحد بيته

كما أكدت أن المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

فقد أبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شقته.

نزيف في المخ

فيما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، أن التقرير الطبي من المستشفى الذي نقل إليه المرحوم قبل وفاته أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وأشار إلى أن السلطات المصرية تبدي تعاوناً كاملاً وشفافاً حول مجريات التحقيق، وأطلعت شقيق الفنان الراحل على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها.