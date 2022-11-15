السيسي يقرر طرح شركات الجيش في البورصة لدعم اقتصاد مصر

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح شركات الجيش في البورصة لدعم الاقتصاد المصري.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، وتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص.

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كما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي اطلع على بدء إجراءات طرح حصص من الشركات التابعة للجيش لتداول أسهمها في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الشركات تتمتع بإمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.

الموقف المائي

وفي إطار متصل تابع الرئيس المصري الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي، وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنوياً.

واطلع السيسي خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، اليوم الثلاثاء حضره وزير الري المصري على حجم الأعمال الحالية في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.

دراسات متكاملة

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلاً عن الدراسات ذات الصلة بكلٍ من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة.

كما وجه الرئيس المصري بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلاً عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية.