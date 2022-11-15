القبض على صاحب واقعة "الكشري" بمصر .. متهم بالقتل

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على محمد عادل، عامل النظافة الشهير صاحب واقعة الطرد من محل كشري شهير لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

في التفاصيل، أفادت مصادر أمنية بأن عامل النظافة، صادر بحقه أحكام غير نهائية لاتهامه في واقعتي قتل خطأ في منطقة القاهرة الجديدة، وحكم تبديد في منطقة أبو النمرس. وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

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وأضافت أن قوات الأمن رحلت عامل النظافة إلى قسم شرطة أبو النمرس، لعمل المعارضة المطلوبة عليه، ثم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تربع على عرش الترند لأيام

وكان عامل النظافة، محمد عادل، قد بات بطلا للتريند في مصر بعد انتشار واقعة طرده من مطعم كشري التحرير لارتدائه زي عمال النظافة ومحاولة شرائه وجبة كشري لتناولها.

وبات العامل أكثر شهرة خلال الأيام الماضية بعدما ظهر بصحبة الفنان أحمد العوضي واستضافته فضائيات ووسائل إعلام محلية، وتلفقته شركات وهيئات واستغلته للدعاية لها حيث ظهر في موقع تصوير فيلم "التاروت" لسمية الخشاب ورانيا يوسف وتم طرده.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور للعامل، داخل مقر شركة إنتاج شهيرة، يوقع على أوراق قال البعض إنها عقد جديد له كمذيع راديو.

اقتحم مجال الغناء

أيضا ظهر في فيديو دعائي قصير يروج فيه للبرنامج الذي سيقدمه على حد قوله لصالح شركة لصناعة السينما والإنتاج الفني والإعلامي، وظهر كذلك في فيديو لشركة ملابس.

وقبل أيام أعلن محمد عادل أيام دخوله مجال الغناء، متعاوناً مع عصام شعبان عبد الرحيم في أغنية جديدة تحمل اسم "ولاد تسعة"، التي من المقرر طرحها قريبا.