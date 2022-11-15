بيان مصري حول مقتل الفنان الأردني.. ضرب وحروق وارتشاح بجسده

أصدرت النيابة المصرية بيانا بشأن ملابسات مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح والذي تعرض لاعتداء اصابه بنزيف وأفقده الحياة.

وقال بيان للنائب العام إن النيابة العامة أمرت بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى طلفاح، وهو فنان أردني الجنسية، عقبَ تلقيها إخطارًا بوفاته.

مادة اعلانية

وذكر البيان أنه تم ابلاغ النيابة بالعثور على الفنان مغشيًا عليه بمسكنه بالجيزة، ووجود آثار إصابة به، ونقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، ولا تزال التحقيقات جاريةً لاكتشاف حقيقة الواقعة.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة مفاده أن مشرف العقار الذي يسكن فيه المتوفى قد رآه من شرفة مسكنه مُلقًى على وجهه، فأبلغ النجدة التي بحضورِها وأحدِ أقارب المتوفَّى تبين إصابته بغيبوبة، وأنه ما زال على قيد الحياة،

وكشف البيان أن قريبا للفنان أكد بإصابتَه بمرض السكريِّ، وأنَّ أشقاءَه حاولوا الاتصالَ به منذ فترةٍ دون أن يُجيبَهم، ولم تتبين الشرطة آنذاك أيَّ بعثرة بمحتويات مسكنه، فيما أفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجودِ كافَّةِ متعلقاته كاملة دونَ نقص، فاستُدعِيَتْ سيارةُ الإسعاف ونُقل للمستشفى.

وانتقلت النيابة لمسكن المتوفى لمعاينتِه فتبينتْ عدم وجود أيِّ آثار عنف على مقبض بابه الخارجي أو داخل المسكن، كما انتقلت إلى المستشفى لسؤاله، فتبينت تواجده بوحدة الرعاية الحرجة غائبًا عن الوعي، وشاهدتْ مِن مناظرةِ جسدِهِ وجودَ آثارِ إصاباتٍ متفرقةٍ به.

وكشفت النيابة أنه وبسؤال الطبيبة المختصة أفادت بحضور الفنان في حالة غيبوبة تامة وبه آثارُ إصاباتٍ متعددة، وآثارُ جروحٍ وحروقٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ من جسدِه، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف في المخ، وتجمع دموي وارتشاح على الرئة.

وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرَّب، ولم تقف من شهادتهم على وجود دلائل لأي شبهة جنائية في وفاته، وأنهم حاولوا الاتصال به قبل اكتشاف إصابته بالغيبوبة، ولم يكن يجيبهم،

وأضافت النيابة العامة أنها تلقت إخطارًا بوفاة الفنان، صباح الإثنين، وانتقلت لمناظرة جثمانه، كما انتدبت الطبيبَ الشرعيَّ لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب وكيفية إصابته، وأخذت عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود ما يُشير لوجود شبهة جنائية في وفاته.

وتابعت النيابة أنه سيتم استكمال التحقيقات لبيان حقيقة الواقعة.

وكان التقرير الطبي للفنان المتوفي في مصر قد كشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وسبب وفاته .

وأكد التقرير أن الفنان الأردني توفي نتيجة تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب.

وأضاف التقرير أن المريض ظهرت علامات اعتداء عليه وتحديدا على الوجة والبطن والقدم اليسرى وورم باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وجحوظ بالعينين وأشتباة نزيف بالمخ "وعدم تناسق بؤبؤ العينين"، واشتباه نزيف بالصدر وأشتباه نزيف بالبطن.

إلى ذلك، وصل جثمان الفنان إلى ثلاجة الموتى فى مستشفى قصر العيني، بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى، تمهيدا لإنهاء إجراءات نقله إلى بلاده، حيث تم تسليم جميع متعلقاته إلى ذويه.

وكان الفنان الأردني طلفاح قد لفظ أنفاسه الأخيرة، الإثنين، إثر تعرضه لإعتداءات من جانب مجهولين في مصر .



ووصل الفنان العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام للمشاركة في عمل فني ودرامي، والتقدم باوراقه لنيل الدكتوراة في فنون المسرح من اكاديمية الفنون بالقاهرة، لكنه تعرض لاعتداء نقل على أثرة إلى الميتشفى مصابا بنزيف حاد في المخ ولفظ انفاسه الأخيرة.