معلم يعتدي بوحشية على طالب في مصر.. ويكسر عظام جمجمته

حادثة مروعة جديدة شهدتها مصر حيث اعتدى مدرس بمحافظة سوهاج على طالب في المرحلة الثانوية بالضرب بخشبة على رأسه، ما أدى لإصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة.

وبدأت الواقعة عندما كان الطالب مازن محمود يتناول وجبة الإفطار أمام مدرسته، فإذا به يتفاجأ بالمعلم يحمل لوحاً خشبياً من أحد مقاعد المدرسة ويضربه به على رأسه، وفق ما كشفت والدته رشا عبد الراضي، وهي معلمة لغة عربية، لوسائل إعلام المحلية.

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شروع في القتل

كما أوضحت والدة الطالب أن نجلها، وهو في الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الحسين أبوضيف الثانوية، كان يتناول وجبة الإفطار مع شقيقيه التوأم محمد ومهند (وهما طالبان بالصف الثاني الثانوي) على إحدى عربات الكشري أمام مدرستهم المجاورة للمدرسة التي يعمل بها المعلم الجاني (مدرسة صلاح سالم التابعة لإدارة طما التعليمية).

فظن أن ابنها طالب لديه بالمدرسة. ورغم أن مازن رد وعرفه أنهم طلاب في مدرسة الحسين أبوضيف الثانوية، إلا أنه تعدى عليه لفظياً ثم شرع في قتله، وفق الوالدة.

فيما أوضح الطالب المجني عليه، بعد أيام من الواقعة وبعد أن بدأ يتعافى، أنه حاول احتواء المعلم الذي كان في شدة الغضب ويتفوه بألفاظ خارجة، غير أنه رغم محاولاته وزملائه والمدرسين تهدئته انهال على رأسه بالخشبة.

مناشدة بالمحاسبة القانونية

وأضاف مازن أنه فقد الوعي كلياً بعد تعرضه للضرب على يد المدرس، لافتاً إلى أنه أصيب بنزيف بالأذن، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي، ثم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين إصابته بنزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة.

إلى ذلك ناشد الطالب وأسرته بسرعة أخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعلم، ومحاسبته قانونياً حتى يكون عبرة لغيره من المعلمين "قساة القلب متسرعي الأفعال"، على حد تعبيرهم.