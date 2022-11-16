جبهة لندن ترد على اسطنبول.. وتعين قائما آخر بعمل مرشد الإخوان

بعد ساعات قليلة من إعلان جبهة اسطنبول تعيين محمود حسين قائما بعمل مرشد الإخوان خلفا لإبراهيم منير ردت جبهة لندن وأعلنت أن القائم بأعمال المرشد العام للجماعة هو محيي الدين الزايط.

"الزايط هو القائم بعمل المرشد"

وقالت الجبهة في بيان رسمي الأربعاء إن الزايط هو القائم بعمل المرشد لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال، خلفا لإبراهيم منير.

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وكانت جبهة اسطنبول وفي تطور جديد يعزز ويعمق الانشقاقات داخل جماعة الاخوان ويزيد من الصراعات بين جبهاتها، قد قررت تعيين محمود حسين قائما بعمل مرشد الجماعة خلفا لإبراهيم منير الذي وافته المنية قبل أيام.

لائحة الجماعة

وأعلنت الجبهة أن مجلس الشورى العام في الجماعة و في سياق انعقاده الدائم تدارس في جلسته هذا الأسبوع تطورات أوضاع الجماعة الداخلية، وقام بالنظر في مذكرة مقدمة من اللجنة القائمة بعمل المرشد العام بشأن تفعيل العمل بالمادة الخامسة من اللائحة العامة للجماعة، وقرر تنفيذها.

كما أضاف أن اللائحة تنص على أنه في حال حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد مضيفة أنه وحيث لا يوجد حاليا من أعضاء مكتب الإرشاد بعد اعتقال محمود عزت سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

رسالة من السجن

يذكر أن الصراع بين جبهتي إسطنبول ولندن داخل الجماعة كان قد شهد هدوءا مؤقتاً في الفترة الأخيرة، بعد أن زعم كل منهما وصول رسالة دعم وتأييد له من جانب مرشد الجماعة المتواجد في السجون المصرية محمد بديع، إذ أكدت جبهة اسطنبول تلقيها رسالة دعم من المرشد لزعيمها من محمود حسين ومطالبته بوقف أي انقسام في صفوف التنظيم وبذل كل الجهد لحل أزمة المعتقلين، وهو ما ذكرته أيضا جبهة لندن.

وكان الانشقاق قد بدأ رسمياً في ديسمبر من العام الماضي2021 مع إعلان جبهة اسطنبول إعفاء إبراهيم منير من مهام القائم بعمل المرشد العام للجماعة وتكليف مصطفى طلبة بالقيام بمهامه فيما ظهر مؤخرا تيار ثالث يصارع على قيادة الجماعة ينتمي لجبهة الكماليين نسبة لمحمد كمال القيادي الإخواني الذي تمت تصفيته في اشتباكات مع قوات الأمن عام 2016، وكان يتولى قيادة اللجان المسلحة والنوعية للإخوان.