محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب متوجهاً لدبي.. لهذا السبب

بعد تصدر اسمه القائمة النهائية للمرشحين بجائزة الأفضل في "غلوب سوكر"، توجه اليوم الخميس، محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزي إلى دبى لحضور الحفل في نسخته الثالثة عشر، على أن يعود للكويت في نفس اليوم للمشاركة في ودية بلجيكا المقررة غدا.

🏆 THE FINALISTS in the BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR category at #GlobeSoccer Awards 2022: Benzema, Haaland and Salah.



The BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR will be announced during the LIVE broadcast of the Globe Soccer Awards gala on 17 November 2022, in Dubai. pic.twitter.com/BleYn5sTNx — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 16, 2022

حفل "جلوب سوكر"

وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل بحفل "غلوب سوكر" فى النسخة الـ13 من جوائز دبي غلوب سوكر العالمية، والذى ينطلق الليلة لتوزيع جوائز الأفضل في عالم كرة القدم.

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ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول إلى جانب إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة غلوب سوكر 2022.

المرشحون العشرة

وتضم القائمة المرشحة لجوائز غلوب سوكر 2022 عشرة لاعبين بعد تقليصها من 25 لاعبا تم الإعلان عنهم الفترة الماضية، وهم حالياً:

محمد صلاح (ليفربول)

كريم بنزيما (ريال مدريد)

ليونيل ميسى (باريس سان جيرمان)

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

كيليان مبابى (باريس سان جيرمان)

ساديو مانى (بايرن ميونخ)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

لويس دياز (ليفربول).

يُذكر أن "مو" صلاح انضم إلى معسكر منتخب مصر مؤخرا في إطار الاستعداد لمباراة ودية مع بلجيكا والتي تقام في الكويت.