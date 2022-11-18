مقاطع غريبة لفتاة محبوسة داخل شقتها بمصر.. والداخلية تكشف

قصة غريبة وعجيبة شهدتها مواقع التواصل في مصر وأثارت حيرة كبيرة. وتداول رواد التواصل فيديو من حساب على موقع "تيك توك" يؤكد صاحبه أنه عثر على فتاة محبوسة في شقة مهجورة تطلب الطعام من المارة أمام الشقة من السكان وتخبر المتحدثين معها أن لها شقيقا يدعى بنيامين.

وبث الشاب، ويدعى أحمد، مقاطع فيديو وهو يحدثها من خلف الباب، وقال إنه من الإسكندرية وبدأت قصته بسماعه أصوات غريبة وصراخ ينبعث من داخل شقة مهجورة ليكتشف بعد ذلك أن هناك فتاة محبوسة داخل هذه الشقة.

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و أكد الشاب أنه تواصل مع أكثر من جهة لرعاية هذه الفتاة وتبني حالتها ومعرفة ملابسات حبسها.

من جانبها كشفت وزارة الداخلية ملابسات وحقيقة الواقعة. وقالت إنه أمكن تحديد الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، وبإستدعائه وسؤاله قرر أنه حال قيامه بزيارة أحدى أقاربه وهي ربة منزل أبلغته بوجود فتاة بشقة بالطابق الأرضى بالعقار الذي تقيم فيه دائمة الصراخ وتطلب الطعام من الأهالي.

وذكرت الوزارة أن الشاب توجه إلى الفتاة بالشقة وقام بالتحدث معها على وقدم لها بعض الأطعمة وانصرف، مضيفة أنه وبالانتقال للشقة تبين أن مهملة وتم التقابل مع قاطنيها وهما موظف بالمعاش وابنته.

وأضافت الوزارة أنه وبمناقشة الأب وابنته تبين أنهما مهتزان نفسياً ويقيمان بالشقة، حيث يقوم الأول بالخروج لطلب الطعام من الأهالي على فترات ويقوم بغلق باب الشقة خشية خروج ابنته وعدم قدرتها على العودة مرة أخرى.

وكشفت الوزارة، أن الابنة دائمة الصراخ وطلب الطعام من قاطنى العقار سكنهما حال مرورهم من أمام شقتهما. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.