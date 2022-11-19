فيديو لاحتفالها بالزغاريد.. هالة صدقي تكشف لـ"العربية نت" كواليس معركة طلاقها

بعد إعلانها طلاقها رسمياً من زوجها سامح سامي بشكل رسمي بعد سنوات من رفعها للقضية، ومشاركتها جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفق على أصوات الزغاريد أثناء تصفيف شعرها تحدث الفنانة المصرية هالة صدقي عن كواليس الطلاق واحتفال الزغاريد.

وقالت الفنانة المصرية في حديث خاص لـ"العربية.نت" إن الفيديو الذي تم تداوله ونشر عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام، تزامنا مع صدور حكم بطلاقها رسميا من محكمة أسرة قصر النيل، كان خلال الاستعداد لتصوير مشهد من مسلسها الجديد "العمدة"، وقامت مساعدتها بتدريبها على إطلاق الزغاريد، خاصة الزغاريد التي تطلقها السيدات في ريف مصر والأحياء الشعبية، مضيفة أن مخرج المسلسل يهتم بتلك التفاصيل ويحرص على أداء الفنانين لها والتدريب عليها بشكل جيد.

وعن كواليس طلاقها قالت الفنانة المصرية إنها بالطبع سعيدة بحصولها على حكم الطلاق الذي تنتظره منذ 8 سنوات، مشيرة إلى أنها كانت منفصلة روحيا ونفسيا عن زوجها بالفعل، ولكن جاء الحكم ليوثق ذلك رسميا، ويؤكد انفصالها وحصولها على حريتها، وأنها ليست على عصمة طليقها لتتمكن من ممارسة حياتها بعد ذلك بشكل طبيعي وبدون قيود.

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وأشارت إلى أن الطلاق مهما كان سعيدا بالنسبة لها فهو خراب منزل وتدمير أسرة خاصة أن هناك أطفالا، وبالتالي فليس هناك فرحة لصدور الطلاق الذي كان يعني وجود فشل من الطرفين، لكن فرحتها كانت لانفصال طرفين ليس بينهما توافق، وكان استمرار حياتهما معا يعني مزيدا من الفشل.

وقالت إن طليقها ساعدها في النهاية بعدما أيقن أنه لا مجال من مواصلة حياتهما سويا ويستحيل استمرارها معا في منزل واحد، مضيفة أنه ساعدها في إنهاء إجراءات الطلاق، مؤكدة أنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى بعد كل ماحدث.

وذكرت أنها حصلت على النجاح والشهرة وحب الناس وهذا يكفيها معربة عن شكرها لكل من ساندوها ودعموها حتى حصولها على حكم الطلاق أخيرا.

يذكر أن محكمة أسرة قصر النيل في القاهرة كانت قد قضت بطلاق الفنانة هالة صدقي رسميا من زوجها سامح سامي.

وبدأت الأزمة بين هالة صدقي وزوجها بعدما أكد الزوج أن الفنانة استأجرت بويضات للإنجاب مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها.

وخلال أزمتها مع زوجها تعرض والد زوجها لوعكة صحية قامت على إثرها الفنانة بالوقوف بجانبه ومساندته خاصة في ظل سفر زوجها بالخارج فتوجه لها بالشكر.

وتزوجت الفنانة من طليقها عام 2007 بعد قصة حب جمعتهما، وبعد عامين وتحديدًا في مارس 2009، أنجبت توأمها "مريم" و"يوسف"، ثم ما لبث أن بدأت الخلافات بينهما.