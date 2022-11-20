حادث مرعب بمصر.. وفاة 12 في تصادم حافلة نقل ركاب وشاحنة

في حادث مرعب، لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 آخرون في حادث تصادم حافلة نقل ركاب وشاحنة بطريق الزعفرانة المؤدي لمحافظة البحر الأحمر شرق مصر.

وتلقت السلطات، اليوم الأحد، بلاغاً بوقوع حادث تصادم مروع عند الكيلو 40 بطريق الزعفرانة رأس غارب وبالقرب من موقع إحدى شركات البترول. وعلى الفور تم الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

مادة اعلانية

رفع الطوارئ

فيما كشف رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، حامد أحمد حامد لـ"العربية.نت"، أن سيارات الإسعاف نقلت 12 جثة من ركاب الحافلة إلى مشرحة مستشفى رأس غارب، بينما تم نقل 30 مصاباً للعلاج.

وأضاف أن حالة الطوارئ رفعت بأجهزة المدينة، حيث تم استدعاء جميع الأطباء وطواقم التمريض بالمستشفى للمشاركة في علاج وإنقاذ المصابين. كما تم بذل كافة الجهود لإزالة آثار الحادث في وقت سريع وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق، الذي يربط محافظة البحر الأحمر بالعديد من المحافظات الأخرى.

مساعدات عاجلة

على صعيد متصل، قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات عاجلة لأسر قتلى ومصابي الحادث. ووجهت الوزيرة نيفين القباج مدير مديرية التضامن بمحافظة البحر الأحمر بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وصرف مساعدات عاجلة.

وتقرر صرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، و5 آلاف جنيه لكل مصاب، وفقاً لمدة البقاء بالمستشفى.