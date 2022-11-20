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اعدلي رجليك.. فيديو يغضب المصريين لشاب يعتدي على أمه المسنة

القاهرة- العربية.نت
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بمقطع مصور يفطر القلوب لشخص يعتدي على والدته المسنة بالضرب، ويجبرها على تعديل جلستها، مستخدماً أداة للفحم.

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"اعدلي رجليكي"

وأظهر المقطع المتداول الشخص المتهم وهو يمسك بأداة تستخدم لرص الفحم المشتعل على تبغ الشيشة "المعسل" ويعتدي على السيدة المسنة بالضرب ويجبرها على الجلوس بوضعية "القرفصاء"، قائلاً لها "اعدلي رجليكي".

فيما تستجيب الوالدة الجالسة دون القدرة على الاعتراض أو الدفاع عن نفسها من بطش ابنها الذي يضربها، وتستجيب له بتعديل وضعية جلوسها.

مناشدات بالتدخل الأمني

إلى ذلك، ناشد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية بالتدخل للقبض على هذا الشخص، والتي سرعان ما استجابت.

وتبين أن صاحب الفيديو الشاب يعمل راعي أغنام، مقيم في نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية، حيث اعتقل وزوجته، التي تبين أنها كانت موجودة وقت التعدي على والدته ولم تمنعه بل اكتفت بقول "لا تضربها" حسب ما ظهر في خلفية الفيديو.

جاء ذلك بعد فحص الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية الفيديو المتداول لبيان مدى صحته، حيث هرب المتهم الذي قد لاذ بالفرار عقب تداوله، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

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