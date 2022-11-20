انتقام جديد.. شاب مصري يحرق منزل خطيبته السابقة

في حادثة "ثأر" جديدة، أقدم شاب مصري عشريني على إضرام النار في منزل خطيبته السابقة انتقاماً منها ومن أهلها لرفضهم أن تستمر معه بسبب سوء سلوكه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الشاب بعد إضرامه النيران في مسكن أهل الفتاة وإحراق "جهاز العروس" وجميع مستلزمات العرس بـ"السولار" في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية.

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إصابة 7

فيما تم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد النيران والسيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة الفتاة، بينهم 3 أطفال، وتم نقلهم بسيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الغربية إخطاراً من قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع النيران في شقة سكنية مملوكة للأسرة بنطاق منطقة الجمهورية في دائرة القسم.

فتم الدفع بسيارات مطافئ إلى مكان الحادث لإخماد النيران. وتمكنت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ من إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

اعتراف بالواقعة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط الشاب المتهم واقتياده لديوان القسم. وبمواجهته اعترف بإضرام النيران انتقاماً من الفتاة وأفراد أسرتها.

إلى ذلك أفادت التحريات الأولية بأن المسؤول عن ارتكاب الواقعة يدعى "حسام. م" وهو سائق "توك توك" يبلغ 22 عاماً، والخطيب السابق لابنة الأسرة المالكة للشقة السكنية.

إخطار النيابة

فيما كشف شهود عيان من الجيران عن تمكن والد الفتاة من إنقاذ حياة 3 أطفال بإلقائهم من النافذة عقب اشتعال النيران في الشقة، بينما أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص من أفراد الأسرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرير محضر فيها. كما أخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر المادية والتلفيات.