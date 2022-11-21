أردوغان: نريد عقد مباحثات على مستوى أعلى مع مصر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المصافحة التي تمت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر أمس الأحد كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين مضيفا أن تحركات أخرى ستليها.

كما قال في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر، "إن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط"، وفق ما نقلته "رويترز".

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وتصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، مساء الأحد.

التواصل الثنائي الأول

وأكد مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الأحد أنه "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة.

كما أظهرت الصورة التي نشرتها وكالات الأنباء العالمية الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر، يتصافحان مبتسمين.

يذكر أن العلاقات توترت بين البلدين، منذ عام 2013. وأجرى البلدان "محادثات استكشافية" في القاهرة في مايو/ أيار 2021.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ليس هناك سبب يقف أمام رفع مستوى العلاقات مع مصر، حسبما قال في تصريحات لقناة "TRT" التركية الرسمية.