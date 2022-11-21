تزوجت ليوم واحد فقط.. عروس مصرية تثير ضجة بقصتها

حينما عقد قرانها وزفّت إلى زوجها، لم تكن ابنة محافظة الشرقية تتوقع مطلقاً أن تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في مصر.

فقد أثار مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية جدلاً كبيراً، حيث ظهر فيه احتفال الأهالي في منطقة صان الحجر بالشرقية بثبوت عذرية ابنتهم من الطب الشرعي.

مادة اعلانية

وقام أهل المدينة بحمل الفتاة على الأعناق وسط الحشود وجابوا بها المدينة بأكملها كما يظهر في المقطع المتداول.

زواج لمدة 24 ساعة

الفتاة تزوجت يوم الخميس الماضي، ثم طلقها زوجها يوم الجمعة بعد اتهامه لها في شرفها، وهو ما أضر كثيرا بسمعتها، الأمر الذي دفع أسرتها للتوجه إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، والذي أثبت أنها عذراء، وأن الاتهامات التي وجهت إليها باطلة.

ومن جانبها، زعمت أسرة الفتاة أن الزوج طلق ابنتهم بسبب ظروف صحية تتعلق به شخصياً.