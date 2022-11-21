شعر به سكان القاهرة.. زلزال قوته 5.4 ريختر يهز اليونان

سُجلت هزة أرضية عنيفة شعر بها المصريون في ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الاثنين (بتوقيت العاصمة المصرية).

وأعلنت الجهات المختصة وبعض الهيئات العلمية في دول حوض البحر المتوسط أن الهزة موجة تابعة لزلزال عنيف ضرب كريت جنوب اليونان بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر.

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عدل درجة الهزة

فقد أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى بأن زلزالا قوته 5.4 درجة هز جزيرة كريت باليونان صباح اليوم الاثنين.

وكان المركز قد ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ثم عدلها لاحقا.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

زلزال 92

يشار إلى أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر عام 1992 من أكثر الزلازل تأثيراً على القاهرة بعد زلزال عام ١٨٤٧ م، والذي حدث في عصر يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر ١٩٩٢ م في تمام الساعة الثالثة و٩ دقائق عصراً تقريباً بقوة ٥.٨ ريختر وكان مركزه السطحي بالقرب من مدينة دهشور التي تبعد عن محافظة القاهرة ٣٥ كيلومتراً، مما تسبب في تدمير غير مسبوق للكثير من المباني ووفاة الكثير من الأشخاص.