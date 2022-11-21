شعر به سكان القاهرة.. زلزال قوته 5.4 ريختر يهز اليونان

سُجلت هزة أرضية عنيفة شعر بها المصريون في ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الاثنين (بتوقيت العاصمة المصرية).
⚠Preliminary info: M5.7 #earthquake (#σεισμός) about 80 km NE of Ágios Nikólaos (#Greece) 6 min ago (local time 01:24:58). Updates at:— EMSC (@LastQuake) November 20, 2022
📱https://t.co/LBaVNedgF9
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/i9e8lgMpQ6
وأعلنت الجهات المختصة وبعض الهيئات العلمية في دول حوض البحر المتوسط أن الهزة موجة تابعة لزلزال عنيف ضرب كريت جنوب اليونان بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر.
عدل درجة الهزة
فقد أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى بأن زلزالا قوته 5.4 درجة هز جزيرة كريت باليونان صباح اليوم الاثنين.
وكان المركز قد ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ثم عدلها لاحقا.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.
زلزال 92
يشار إلى أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر عام 1992 من أكثر الزلازل تأثيراً على القاهرة بعد زلزال عام ١٨٤٧ م، والذي حدث في عصر يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر ١٩٩٢ م في تمام الساعة الثالثة و٩ دقائق عصراً تقريباً بقوة ٥.٨ ريختر وكان مركزه السطحي بالقرب من مدينة دهشور التي تبعد عن محافظة القاهرة ٣٥ كيلومتراً، مما تسبب في تدمير غير مسبوق للكثير من المباني ووفاة الكثير من الأشخاص.
-
كوريا الشمالية تهاجم غوتيريش: دمية بيد أميركاأعربت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي الأحد عن "أسفها الشديد" لتنديد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق بيونغ يانغ صاروخاً ... العرب والعالم
-
ممرضة مصرية حاولت الانتحار.. فقتلت شاباً ونجت من الموتفي حادثة غريبة ومؤسفة، لقي عنصر أمن في مستشفى كفر الشيخ الجامعي شمال مصر، مصرعه، مساء الأحد، عقب سقوط ممرضة عليه من الطابق السادس بنفس المستشفى، أثناء ... مصر
-
اختفاء غامض لمتهم بتفجير لوكربي.. حكومة الدبيبة تعلقبعد جدل واسع، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن ملف "قضية لوكربي" أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا بموجب اتفاق بين ليبيا والولايات ... المغرب العربي