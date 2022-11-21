ممرضة مصرية حاولت الانتحار.. فقتلت شاباً ونجت من الموت

في حادثة غريبة ومؤسفة، لقي عنصر أمن في مستشفى كفر الشيخ الجامعي شمال مصر، مصرعه، مساء الأحد، عقب سقوط ممرضة عليه من الطابق السادس بنفس المستشفى، أثناء محاولتها الانتحار لمرورها بأزمة نفسية حادة.

سقطت فوق رأسه

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن كفر الشيخ بلاغا يفيد بقيام ممرضة تدعي ،ه إ خ، 22 سنة، بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالمستشفى، في محاولة إنهاء حياتها، بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة. وفق ما أوردت مواقع إخبارية مصرية.

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لكن الممرضة سقطت على رأس فرد أمن بالمستشفي، يدعي، علاء رمضان يونس، 29 سنة، فأصيب، بإصابات بالغة وكسور وجروح.

نجت من الموت

على الفور، تم نقله للمستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من الواقعة متأثرا بالإصابة، كما تم حجز الممرضة للعلاج بالمستشفي.

من جهتها، فتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، وصرحت بدفن جثة الشاب.