"طفل واحد يعدي الفصل كله".. الصحة المصرية تحذر من الفيروس المخلوي
الدكتور خالد عبدالغفار طالب أولياء الأمور بإبقاء الأطفال المصابين في المنزل لحين زوال الأعراض
بعد إصابته العديد من طلاب المدارس خلال الفترة القليلة الماضية، حذر وزير الصحة والسكان المصري من سرعة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن طفل واحد مصاب بالفيروس المخلوي، قد يتسبب في عدوى لفصل بالكامل في المدرسة سواء عن طريق الرزاز أو التلامس.
وطالب في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين،أولياء الأمور بعدم إرسال أي طفل مصاب للمدرسة قائلاً، "طفل عنده ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض البرد ليس منطقيا الذهاب للمدرسة لأن الفيروس نسبة انتشاره مرتفعة.
الفيروس المخلوي التنفسي
ويعد الفيروس المخلوي التنفسي، هو مجموعة من الفيروسات المخاطية التي من الممكن أن تسبب في بعض الحالات، التهابات شديدة في الجهاز التنفسي وتتسلل إلى الجهاز التنفسي عند الأطفال والأشخاص البالغين.
ووفقا لوزارة الصحة، فإن هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي السفلي والعلوي، كما أنه ليس هناك مضاد حيوي معالج للفيروس المخلوي التنفسي ولا لقاح مضاد للإصابة به وهذا يرجع للتطور السريع لسطح الفيروس، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال اتباع بعض الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في غسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة والتوقف عن تقبيل الأطفال.
وحذرت وزارة الصحة من عدم زيارة الطبيب في حالة ظهور أعراض على الطفل، مؤكدة على ضرورة عرض الطفل المصاب على الطبيب بالإضافة إلى عزله حتى يتعافى، مع الاهتمام بتعزيز مناعته من خلال المشروبات الدافئة.
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