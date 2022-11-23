اقتحام وهجوم مسلح على جامعة بسيناء.. والأمن يكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة فيديو انتشر على مواقع التواصل ويظهر هجوما مسلحا واشتباكات في إحدى الجامعات بسيناء.

وأظهر الفيديو المتداول لقطات لإطلاق نار واشتباكات مع عناصر مسلحة مصحوبة بتعليق لأحد الأشخاص، وهو ما تلقفته فضائيات تابعة لجماعة الإخوان، وزعمت باقتحام عناصر داعشية للجامعة وتحصنهم بها وعدم تمكن الأمن من التعامل معهم.

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فيديو مفبرك

وإزاء ذلك، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، اليوم، أكدت فيه أن مقطع الفيديو مفبرك، وهو عبارة عن مشهد تمثيلي تم أداؤه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية.

وذكرت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو، وتبين أنه فني أشعة بالإدارة الطبية بالجامعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وفبركته للمقطع وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته للتحقيق.