اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قصيدة

عملوها في ميسي ودي ماريا".. مصري يبارك للسعودية بطريقة أشعلت مواقع التواصل"

"هارد لك للأرجنتين.. ومع السعودية مكملين.. إحنا الناس المصريين"

القاهرة- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بقصيدة ارتجالية عبر مواطن مصري بسيط عن فرحته الكبيرة بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني أمس الثلاثاء في أولى مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

وظهر العامل في أحد المخابز المصرية في مقطع مصور وهو يلقي بقصيدته باللهجة المصرية ويقول: لازم يكون عندك انتماء للجلبية.. وتشجع كمان السعودية.. عملوها في ميسي ودي ماريا.. ابتوع السعودية.. واحنا عندنا وطنية.. وناس مصرية.. ومشجعين السعودية.. ومكملين مع السعودية".

"هارد لك للأرجنتين"

وفي المقطع الحماسي الذي لاقى تفاعلا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رد على العامل زميله بمعلومات قيمة في كرة القدم قائلاً: الأرجنتين لم تهزم على مدار 36 مباراة وهزمتها السعودية، ليضيف صاحب القصيدة: "هارد لك للأرجنتين.. ومع السعودية مكملين.. إحنا الناس المصريين".

وكان فريق الأخضر السعودي قد أبهج العالم العربي بأسره بفوزه الرائع بهدفين مقابل هدف واحد على المنتخب الأرجنتيني ضمن الجولة الأولى من مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عثمان الميرغني يرفض النزول من طائرته قبل مغادرة نجله المطار عثمان الميرغني يرفض النزول من طائرته قبل مغادرة نجله المطار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط