"كان نفسي من زمان".. منى عبدالغني تعلن تبرعها بالأعضاء بعد وفاتها

استمرار لتفاعل نجوم الفن والإعلام مع مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ومشروع تدوين هذه الرغبة في بطاقة الهوية، أعلنت الإعلامية منى عبدالغني عن التبرع بأعضائها بعد الوفاة، لافتة إلى أنها كانت تبحث عن أي وسيلة تسهل رغبتها في التبرع بالأعضاء، وتساءلت وقتها عن الشهر العقاري أو الجهات المختصة، مؤكدة أن هذه الوصية تسهل الأمر على من يرغب في التبرع بأعضائه.

وأضافت عبر برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "CBC" المصرية: "لابد من توضيح الشخص المتبرع أن من ضمن وصيته التبرع بالأعضاء.. وأنا قلت على الهواء هتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لمساعدة الناس".

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استمارة التبرع بالأعضاء

ومن جانبها، أوضحت الإعلامية هبة الأباصيري، خلال البرنامج ذاته، أن وزارة الصحة والسكان المصرية ستوفر نموذج وصية التبرع بالأعضاء في منطقة العلاج الحر بمديريات الصحة بجميع المحافظات، وأي مواطن يمكنه توقيع هذا النموذج دون الذهاب للشهر العقاري، لافتة إلى أن دار الإفتاء أكدت دعمها لقرار التبرع.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة صادر عنها رسميا، حيث تقوم الوزارة بتوثيقها وتسليم المتبرع كارنيه التبرع ساري العمل في أي مستشفى.

عمل خيري

وقبل أيام أعلن الإعلامي المصري جابر القرموطي على الهواء مباشرة موافقته على التبرع بأعضائه بعد الوفاة هو وبعض زملائه من فريق عمل برنامجه.

وحول الدافع لاتخاذه مثل هذا القرار المصيري قال: "ممكن أخويا أو أبويا أو حد عزيز علينا ممكن يكون محتاج وأنا مش عاملها فرقعة وإحنا بكامل إرادتنا هنشوف الإجراءات ونمشي فيها، وأنا مش بعمل حملة وفي فنانين وشخصيات عامة عملوها".

وكان عدد من الفنانين ونجوم المجتمع قد أيدوا في وقت سابق فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من بينهم الكاتب خالد منتصر، والصحفية فريدة الشوباشي والفنانة إلهام شاهين التي وثقت الأمر في الشهر العقاري.