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صورة من ميدنة الإسكندرية في مصر
صورة من مدينة الإسكندرية في مصر

رائحة غاز تنتشر بالإسكندرية.. ورسالة عاجلة من المحافظة

القاهرة- العربية.نت
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انتشرت رائحة غاز في الجو بعدد من المناطق بشرق الإسكندرية، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قلق وتساؤل

كما تداول عدد من رواد "فيسبوك" تدوينات تشير إلى وجود رائحة غاز بعدد من المناطق، وهي سيدي بشر ولوران وجناكليس، وسط تساؤلات حول أسباب انتشار هذه الرائحة.

بدورها، أصدرت محافظة الإسكندرية في وقت سابق، بيانا بشأن احتمال انتشار رائحة غاز في جميع شوارع المدينة الساحلية، موجهة رسالة عاجلة للمواطنين.

وكشف البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للمحافظة عبر "فيسبوك"، أسباب انتشار هذه الرائحة، والتوقيت المحتمل أن يبدأ فيه السكان استنشاقها.

الاسكندرية
الاسكندرية

أمر اعتيادي

كما أوضحت المحافظة أن إحدى شركات الغاز بدأت مع حلول منتصف الليل، في تعبئة الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط الواقعة بجوار تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب بالعجمي، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، لافتة إلى أن هذه العملية سيصاحبها انبعاث رائحة غاز يشعر بها سكان المناطق المحيطة، داعية المواطنين إلى عدم القلق بشأن هذا الأمر.

وأكدت المحافظة أن هذه العملية أمر اعتيادي، وتؤديها الشركة المعنية بين حين وآخر، وهو إجراء لا يستدعي أي قلق.

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