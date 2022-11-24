بسبب "فيديو إباحي".. إقالة مسؤول كبير باتحاد الكرة المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة مسؤول كبير بالاتحاد، بعد ثبوت تورطه في فضيحة جنسية مع سيدة متزوجة، موثقة بالفيديو.

في التفاصيل، قرر الاتحاد، اليوم الخميس، إقالة المسؤول بعد تقدم محامي زوج سيدة عشرينية ببلاغ للنيابة يتهمه فيه بارتكاب علاقة غير شرعية مع زوجة موكله.

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وكشف الدكتور أحمد مهران، محامي الزوج، تفاصيل الواقعة وقال إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 55299 لسنة 2022، يتهم زوجة موكله والمسؤول الإداري الكبير بالاتحاد المصري لكرة القدم والذي يشغل في الوقت نفسه منصب المسؤول عن الكرة النسائية وعضو لجنة المسابقات، بالقيام بجريمة الزنا، مضيفا أنه تقدم بذاكرة (فلاشة) داخلها فيديو للزوجة والمسؤول تثبت قيامهما بعلاقة جنسية داخل شقة بحي الأزبكية وسط القاهرة.

فيديو مدته 43 دقيقة

وكشف الفيديو الذي تبلغ مدته 43 دقيقة، الزوجة والمسؤول الكبير أثناء ممارستهما لجريمة الزنا والأعمال المنافية للآداب داخل الشقة، مطالبا بتطبيق نص المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص بأن تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وعلى أن يعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة".

في المقابل، قررت السلطات المصرية التحقيق في الواقعة واستدعاء الزوجة للاستماع لأقوالها وكذلك المسؤول الكبير باتحاد الكرة.