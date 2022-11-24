"عملوها في ميسي ودي ماريا".. الظو خباز مصري بارك للسعودية بأروع قصيدة

بقصيدة في حب السعودية تغنى بها بعد فوزها التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر، أشعل خباز مصري مواقع التواصل بطريقة إلقائه للقصيدة خاصة أنها كانت ارتجالية وعفوية.

وأصبحت كلمات القصيدة حديث المصريين على مواقع التواصل لبساطتها وتجسيدها لمشاعر الاخوة والمودة بين الشعبين الشقيقين ولذلك لاقت تفاعلا كبيرا ورواجا واسعا.

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وقال الشاب صاحب القصيدة، ويدعى محمد علي، وشهرته الظو ، ويبلغ من العمر 37 عاما، ويعمل في مخبز بلدي، لـ "العربية.نت" إنه نظم القصيدة ليعبر بها عن فرحته بفوز المنتخب السعودي التاريخي، على الأرجنتين في كاس العالم بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أنه يعشق الكوميديا، وكل ما يريده هو نشر الضحك ورسم البسمة على الوجه، ودائما ما يلقى نكاته في أي مكان وتلقى قبولا ممن حوله، حتى نصحه أصدقائه بإنشاء حسابات على المنصات الاجتماعية وتقديم محتواه من خلالها.

ولاقت مقاطع الشاب، الذي جاء من محافظة سوهاج بجنوب مصر، إلى مدينة السادات في محافظة المنوفية، ليكسب قوته، رواجا هائلا، نظرا لقدرته الكبيرة على الارتجال، بطريقة مضحكة.

وذكر أنه يعشق مهنته الأصلية في صناعة وبيع الخبز، وهو يستيقظ في الثانية من صباح كل يوم، ليعمل على إنتاج الخبز، ويقدمه لزبائنه، وكثيرا ما استخدم موهبته الفطرية، في ترويج منتجاته عبر صيحات مضحكة.



من مباراة السعودية الأرجنتين الظو

ويمتلك "الظو" أيضا موهبة أخرى وهي ابتكار أغراض تساعده وأطفاله الأربعة في قضاء حاجاتهم اليومية، بتكلفة بسيطة، فمثلا اخترع حقيبة مدرسية من "البلاستيك" بها مكان للكتب، وآخر لقارورة المياه، بتكلفة لا تتعدى 20 جنيها، وزودها بجهاز إنذار ضد السرقة.

يرفع "الظو" على حساباته شعار "هتضحك من الهوا"، ورغم أنه لم يتلق أي قدر من التعليم، لكنه يمتلك سرعة بديهة كبيرة تمكنه من ارتجال أبيات في أي موضوع خلال ثوان قليلة ودون عناء، ويميل أيضا إلى تقمص دور المذيع مع رواد مقهى المصريين المجاور للمخبز الذي يعمل به.

ويتمنى الشاب المصري أن يكون سببا في صناعة البهجة، عبر المحتوى الذي يقدمه، مؤكدا أنه يلقى قبولا هائلا وتحقق المقاطع التي ينشرها مئات الآلاف من المشاهدات دون أن ينفق على ترويجها أي أموال.

وكان العامل قد ظهر في فيديو في أحد المخابز المصرية في مقطع مصور وهو يلقي بقصيدته باللهجة ك العامية ويقول: "لازم يكون عندك انتماء للجلبية.. وتشجع كمان السعودية.. عملوها في ميسي ودي ماريا.. ابتوع السعودية.. واحنا عندنا وطنية.. وناس مصرية.. ومشجعين السعودية.. ومكملين مع السعودية".

وفي المقطع الحماسي الذي لاقى تفاعلا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رد على زميله العامل ببراعة قائلا: "الأرجنتين لم تهزم على مدار 36 مباراة وهزمتها السعودية.. هارد لك للأرجنتين.. ومع السعودية مكملين.. إحنا الناس المصريين".

وكان الأخضر السعودي قد أبهج العالم العربي بأسره بفوزه الرائع بهدفين مقابل هدف واحد على المنتخب الأرجنتيني ضمن الجولة الأولى من مباريات كأس العالم 2022 في قطر.