فضيحة جنسية تجر فضائح.. جديد قصة المسؤول الكروي بمصر

يبدو أن قضية تورط مسؤول بارز باتحاد كرة القدم في مصر بفضيحة جنسية مع سيدة متزوجة عشرينية، موثقة بالفيديو، ستقود إلى عدد أكبر من الفضائح.
فقد قال محامي الزوج، أحمد مهران، لـ"العربية.نت"، إن التحقيقات ستكشف عن أسماء كروية ورياضية لامعة وبارزة ولاعبين سابقين تورطوا في قضايا تحرش وابتزاز جنسي وعلاقات فاضحة.
وأضاف أن هناك عدداً من الرسائل الهاتفية والمعلومات حول فساد أخلاقي وعلاقات مع نساء وصور وفيديوهات لمسؤولين آخرين كرويين ستظهر خلال التحقيقات التي ستجريها السلطات على خلفية واقعة زنا زوجة موكله.
متزوج وصحافي سابق
يشار إلى أنه بحسب الزوج إسلام مصطفى، فقد عثر على فلاشة بمتعلقات زوجته وعند مشاهدته لها اكتشف وجود علاقة جنسية بينها وبين مسؤول بارز باتحاد الكرة بإحدى الشقق في منطقة الأزبكية وسط القاهرة.
وفور رؤيته لتلك المشاهد، اتصل بمحاميه الذي تقدم ببلاغ للنيابة، أرفقه بالفلاشة، واتهمها بالزنا.
فيما بينت المعلومات أن المسؤول المتورط متزوج وله ابن يعمل بالتعليق الرياضي. كما أنه صحافي سابق في إحدى المؤسسات الصحافية الكبيرة، كذلك لعب في صفوف الناشئين بنادٍ كروي كبير وعمل لفترة في التعليق الرياضي.
وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إقالة المسؤول بعد ثبوت تورطه في الفضيحة.
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