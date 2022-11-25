فضيحة فيديو إباحي لمسؤول مصري كبير.. تفاصيل جديدة

فجر مقطع فيديو نشره محام مصري مع موكله قنبلة مدوية على مواقع التواصل، فقد اتهم الرجل خلال المقطع زوجته بممارسة "الزنا" مع رئيس لجنة المسابقات والمسؤول عن الكرة النسائية في الاتحاد المصري لكرة القدم "خ.ك".

ففي جديد الفضيحة، قال المحامي أحمد مهران، إن واقعة اتهام امرأة بالزنا مع مسؤول باتحاد الكرة، ستأخذ عدة مسارات. وفق ما نقل عنه موقع "مصراوي".

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فحص الفيديو

فقد أوضح أنه من المقرر طلب النيابة لتحريات المباحث عن صحة الواقعة، وطلب سماع أقوال الزوجة (المشكو في حقها) والزوج (الشاكي)، وفحص الفيديو من قِبل لجنة من مختصة من الإذاعة والتلفزيون.

الزوج لاعب كرة

وأضاف أن الزوج يلعب كرة في أحد أندية الأقاليم وعرَّف زوجته على مسؤول اتحاد الكرة، ليقوم بتشغليها معه.

كما أضاف أن الزوج اكتشف واقعة "زنا" زوجته قبل شهر ونصف بالصدفة؛ موضحًا أن الزوجة كانت في زيارة لأسرتها، وعثر الزوج في الدولاب على ألبوم صور بداخله "كارت ميموري" وبتشغيله شاهد فيديو جنسيا لزوجته مع المسؤول الكروي.

وأشار إلى أنه طوال الفترة الماضية حاول التوصل لزوجته لكن أسرتها خبأت مكانها عنه، فلجأ للنيابة العامة بتقديم بلاغ.

43 دقيقة

وكشف الفيديو الذي تبلغ مدته 43 دقيقة، الزوجة والمسؤول الكبير أثناء ممارستهما لجريمة الزنا والأعمال المنافية للآداب داخل الشقة، مطالبا بتطبيق نص المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص بأن تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وعلى أن يعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة".

في المقابل، قررت السلطات المصرية التحقيق في الواقعة واستدعاء الزوجة للاستماع لأقوالها وكذلك المسؤول الكبير باتحاد الكرة بعدما أقيل من منصبه على خلفية هذه الفضيحة.